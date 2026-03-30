Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 10:59

Зеленский пожаловался на дефицит противобаллистических ракет у ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский подтвердил наличие дефицита противобаллистических ракет на Украине. Он также отметил существующие проблемы в энергетическом секторе и нехватку дизельного топлива.

Ранее Зеленский обращался к странам Персидского залива, где напряжённость возросла из-за действий США и Израиля против Ирана, предлагая украинские перехватчики дронов. Примечательно, что эти предложения были сделаны на фоне того, что собственные системы ПВО Украины не справляются с защитой даже киевских объектов.

«Мы были в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре и Иордании… Нас интересует противобаллистическая деятельность, вы знаете, что у нас с этим дефицит, у нас также есть вызовы, связанные с энергетикой и дизельным топливом», — посетовал Зеленский.

«Зелёное насекомое скачет»: Медведев высмеял предложение Зеленского Ближнему Востоку
«Зелёное насекомое скачет»: Медведев высмеял предложение Зеленского Ближнему Востоку

Ранее Зеленский заявил, что Запад отодвинул Украину на второй план из-за войны на Ближнем Востоке. Он добавил, что у Киева большие проблемы с противовоздушной обороной и попросил дать ему ещё денег.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar