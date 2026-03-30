Зеленский пожаловался на дефицит противобаллистических ракет у ВСУ

Владимир Зеленский подтвердил наличие дефицита противобаллистических ракет на Украине. Он также отметил существующие проблемы в энергетическом секторе и нехватку дизельного топлива.

Ранее Зеленский обращался к странам Персидского залива, где напряжённость возросла из-за действий США и Израиля против Ирана, предлагая украинские перехватчики дронов. Примечательно, что эти предложения были сделаны на фоне того, что собственные системы ПВО Украины не справляются с защитой даже киевских объектов.

«Мы были в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре и Иордании… Нас интересует противобаллистическая деятельность, вы знаете, что у нас с этим дефицит, у нас также есть вызовы, связанные с энергетикой и дизельным топливом», — посетовал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Запад отодвинул Украину на второй план из-за войны на Ближнем Востоке. Он добавил, что у Киева большие проблемы с противовоздушной обороной и попросил дать ему ещё денег.