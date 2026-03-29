29 марта, 15:18

«Зеленое насекомое скачет»: Медведев высмеял предложение Зеленского Ближнему Востоку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в видеовыступлении резко отозвался о туре Владимира Зеленского по странам Персидского залива и его предложении помочь с противодроновой обороной. По его словам, идея выглядит «сюрреалистично», так как даже американцы не смогли гарантировать безопасность союзникам, которые разместили у себя их базы.

Медведев высмеял предложение помощи Зеленского странам Ближнего Востока. Видео © Telegram/ Дмитрий Медведев

«Смешно смотреть, как зелёное насекомое скачет по странам [Персидского] залива и предлагает защиту от дронов. Какой-то сюр! Американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государства — типа готово»,сказал Медведев в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что визит Владимира Зеленского на Ближний Восток — попытка заручиться новой поддержкой на фоне растущей неопределённости с западной военной помощью. Эта дипломатическая инициатива совпадает с сомнениями по поставкам и политическими препятствиями в ЕС.

Позавчера, напомним, Зеленский начал поездку, посетив Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. При этом, Израиль не стал приглашать главу киевского режима с визитом. Две недели назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запросил разговор с Зеленским. Однако переговоры так и не состоялись, поскольку израильский премьер «исчез».

Полина Никифорова
