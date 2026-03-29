BZ: Отчаявшийся Зеленский пытается найти союзников на Ближнем Востоке

Визит Владимира Зеленского на Ближний Восток — попытка заручиться новой поддержкой на фоне растущей неопределённости с западной военной помощью. Издание Zeitung отмечает, что эта дипломатическая инициатива совпадает с сомнениями по поставкам и политическими препятствиями в ЕС.

Позавчера Зеленский начал поездку, посетив Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. При этом, Израиль не стал приглашать главу киевского режима с визитом. Две недели назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запросил разговор с Зеленским. Однако переговоры так и не состоялись, поскольку израильский премьер «исчез».