Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 марта, 09:03

Зеленский вновь попросил ядерное оружие из-за конфликта на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Глава украинского режима Владимир Зеленский вновь поднял тему ядерного оружия на фоне сокращения поставок вооружений из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет итальянское издание L’AntiDiplomatico.

«Сейчас Киев <…> вновь настаивает на ядерном оружии», — говорится в материале.

Сейчас основная часть военной помощи для Украины поступает от европейских стран. При этом сотрудничество часто выстраивается напрямую, в обход формальных механизмов НАТО. Отмечается, что европейские столицы обеспокоены быстрым расходованием вооружений со стороны США. На этом фоне обсуждается перераспределение ресурсов внутри американской оборонной системы.

Пентагон уведомил Конгресс о планах направить около 750 миллионов долларов на пополнение собственных запасов. Это, как подчёркивается, может повлиять на объёмы дальнейшей поддержки Киева.

Война с Ираном оставит Зеленского без критически важного вооружения, пишут СМИ

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в рамках гарантий безопасности Запад должен предоставить Украине ядерное оружие. Ему регулярно говорят, что Украина не сможет одержать победу из-за наличия у России ядерного оружия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
