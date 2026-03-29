Зеленский вновь попросил ядерное оружие из-за конфликта на Ближнем Востоке
Глава украинского режима Владимир Зеленский вновь поднял тему ядерного оружия на фоне сокращения поставок вооружений из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет итальянское издание L’AntiDiplomatico.
«Сейчас Киев <…> вновь настаивает на ядерном оружии», — говорится в материале.
Сейчас основная часть военной помощи для Украины поступает от европейских стран. При этом сотрудничество часто выстраивается напрямую, в обход формальных механизмов НАТО. Отмечается, что европейские столицы обеспокоены быстрым расходованием вооружений со стороны США. На этом фоне обсуждается перераспределение ресурсов внутри американской оборонной системы.
Пентагон уведомил Конгресс о планах направить около 750 миллионов долларов на пополнение собственных запасов. Это, как подчёркивается, может повлиять на объёмы дальнейшей поддержки Киева.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в рамках гарантий безопасности Запад должен предоставить Украине ядерное оружие. Ему регулярно говорят, что Украина не сможет одержать победу из-за наличия у России ядерного оружия.
