Глава украинского режима Владимир Зеленский вновь поднял тему ядерного оружия на фоне сокращения поставок вооружений из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет итальянское издание L’AntiDiplomatico.

«Сейчас Киев <…> вновь настаивает на ядерном оружии», — говорится в материале.

Сейчас основная часть военной помощи для Украины поступает от европейских стран. При этом сотрудничество часто выстраивается напрямую, в обход формальных механизмов НАТО. Отмечается, что европейские столицы обеспокоены быстрым расходованием вооружений со стороны США. На этом фоне обсуждается перераспределение ресурсов внутри американской оборонной системы.

Пентагон уведомил Конгресс о планах направить около 750 миллионов долларов на пополнение собственных запасов. Это, как подчёркивается, может повлиять на объёмы дальнейшей поддержки Киева.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в рамках гарантий безопасности Запад должен предоставить Украине ядерное оружие. Ему регулярно говорят, что Украина не сможет одержать победу из-за наличия у России ядерного оружия.