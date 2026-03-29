29 марта, 04:24

Axios: Нетаньяху не стал приглашать Зеленского в Израиль

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил возможность визита президента Украины Владимира Зеленского во время его турне по странам Ближнего Востока. Об этом в соцсети X сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

«Зеленский за последние два дня посетил несколько стран Персидского залива, чтобы укрепить сотрудничество в борьбе против Ирана. Единственная страна, которая его не пригласила, — это Израиль», — написал он.

По информации журналиста, две недели назад Нетаньяху запросил разговор с Зеленским. Однако переговоры так и не состоялись, поскольку израильский премьер «исчез».

Ynet: Нетаньяху попросил у Зеленского помощи против иранских дронов

В середине марта Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с Биньямином Нетаньяху. Глава киевского режима утверждал, что инициатива контакта исходила от израильской стороны.

BannerImage
Лия Мурадьян
