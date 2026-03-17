17 марта, 10:24

Зеленский заявил о готовности к встрече с Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / Oded Balilty

Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом он рассказал в интервью The Jerusalem Post. По словам главы киевского режима, инициатива контакта исходила от израильской стороны.

«У него есть то, что мне нужно, и у меня есть то, что нужно ему. Поэтому я готов к этому диалогу», — сказал Зеленский.

Подробности возможной встречи пока не раскрываются. Речь идёт о дальнейшем взаимодействии между странами на фоне текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее МИД Ирана обвинил Владимира Зеленского в попытке втянуть Украину в конфликт с Тегераном. Там заявили, что отправка украинских военных советников на Ближний Восток для помощи в борьбе с иранскими беспилотниками будет означать соучастие Киева в конфликте и сотрудничество с противниками Ирана.

Полина Никифорова
    • Подписаться на LIFE
