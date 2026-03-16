Тегеран резко ответил Зеленскому и пригрозил Киеву ответственностью

МИД Ирана обвинил Владимира Зеленского в попытке втянуть Украину в конфликт с Тегераном. С таким заявлением выступил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

По его словам, отправка украинских военных советников на Ближний Восток для помощи в борьбе с иранскими беспилотниками будет означать соучастие Киева в конфликте и сотрудничество с противниками Ирана. Багаи добавил, что это может повлечь для Украины международную ответственность.

Иранский дипломат также заявил, что «иранцы этого никогда не простят». Таким образом в Тегеране жестко отреагировали на слова Зеленского о готовности делиться опытом противодействия иранским дронам с партнерами США на Ближнем Востоке.

Накануне Reuters сообщало, что Украина уже направляла свои команды в Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и на американскую базу в Иордании для консультаций по защите от иранских БПЛА. При этом сам Зеленский подчеркивал, что Киев не участвует в боевых действиях против Ирана и рассчитывает на финансовую и технологическую отдачу за такую помощь.

На этом фоне заявление Багаи стало еще одним сигналом, что конфликт вокруг Ирана может выйти за рамки нынешнего театра военных действий и затронуть новые страны.