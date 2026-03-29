Зеленский пожаловался на «удар в спину» из-за заводов за рубежом

Владимир Зеленский заявил, что украинские предприятия по производству дронов создаются за рубежом без согласования с властями. Об этом сообщает издание Liga.net.

«Мне известно примерно о десяти заводах, которые строились за спиной у государства в разных уголках мира, только чтобы – не дай Бог – ничего не потерять. Я считаю, что они потеряют», – сказал Зеленский.

По мнению экс-комика, владельцы заводов неизбежно столкнутся с финансовыми потерями. Он также привёл в пример ситуацию, когда одна компания продала тысячу перехватчиков другой стране за 3,5 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что визит Зеленского на Ближний Восток рассматривается как попытка получить дополнительную поддержку на фоне неопределённости с западной военной помощью. Такая дипломатическая активность совпадает с сомнениями в продолжении поставок и политическими трудностями внутри Евросоюза.