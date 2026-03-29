Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 марта, 11:59

Зеленский пожаловался на «удар в спину» из-за заводов за рубежом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский заявил, что украинские предприятия по производству дронов создаются за рубежом без согласования с властями. Об этом сообщает издание Liga.net.

«Мне известно примерно о десяти заводах, которые строились за спиной у государства в разных уголках мира, только чтобы – не дай Бог – ничего не потерять. Я считаю, что они потеряют», – сказал Зеленский.

По мнению экс-комика, владельцы заводов неизбежно столкнутся с финансовыми потерями. Он также привёл в пример ситуацию, когда одна компания продала тысячу перехватчиков другой стране за 3,5 миллиона долларов.

Зеленский вновь попросил ядерное оружие из-за конфликта на Ближнем Востоке
Ранее сообщалось, что визит Зеленского на Ближний Восток рассматривается как попытка получить дополнительную поддержку на фоне неопределённости с западной военной помощью. Такая дипломатическая активность совпадает с сомнениями в продолжении поставок и политическими трудностями внутри Евросоюза.

Милена Скрипальщикова
