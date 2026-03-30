Тегеран объявил Украину врагом наравне с США и Израилем

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран рассматривает Украину как соучастницу агрессии США и Израиля против Исламской Республики. Это обвинение связано с отправкой украинских «специалистов» по беспилотникам в зону ближневосточного конфликта.

«Признание того, что Украина направила в регион »сотни экспертов« якобы для оказания помощи определённым государствам Персидского залива в противодействии Ирану, по сути, равносильно материальной и операционной поддержке продолжающейся незаконной военной агрессии, возглавляемой США и Израилем против Ирана», — написал Иравани в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу.

В своем обращении к Совету Безопасности ООН Иравани также подчеркнул, что действия Киева в рамках данного конфликта свидетельствуют о его активном участии в силовой операции, направленной против суверенного государства. Он выразил серьёзную обеспокоенность по поводу соответствия таких действий нормам международного права, в частности, касающимся ответственности государств и недопустимости содействия или подстрекательства к совершению международно-противоправных деяний.