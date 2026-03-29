Около 20 бойцов ГУР Украины были уничтожены в результате удара Ирана в Дубае

Иранская армия нанесла удар по складу с антидроновым оборудованием, уничтожив около 20 бойцов ГУР Украины. По информации военного эксперта Бориса Рожина, эти военные, возглавляемые офицером «Тимуром», были частью группы, направленной в ОАЭ для борьбы с иранскими дронами.

«Поступают подтверждения, что после удара Ираном по складу с противодронными системами в Дубае накануне, погибло около 20 сотрудников ГУР МО Украины», — пишет эксперт в Telegram-канале.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США и Израилю пора прекращать бомбить Иран. Представитель Кремля также подчеркнул, что происходящее обязательно нужно остановить.