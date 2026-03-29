Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 12:13

Спикер парламента Ирана заявил о тайном плане США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Председатель парламента Ирана Мохаммад‑Багер Галибаф в обращении заявил, что США якобы разрабатывают секретный план наземной операции против Тегерана, несмотря на публичные заявления о готовности к переговорам. По его словам, американская дипломатия — прикрытие, а реальная угроза — подготовка наступления.

«Враг делает вид, что передаёт послания о переговорах и диалоге, а сам скрытно планирует наземную атаку. Он не знает, что наши люди ждут прихода американских солдат на нашу землю, чтобы открыть по ним огонь и навсегда наказать их товарищей по региону», — сказал он.

Галибаф также оценил американскую «мирную инициативу» в 15 пунктов как попытку достичь целей дипломатией после неудач в военной кампании. Он подчеркнул, что Тегеран знает о слабых сторонах американских войск и фиксирует снижение мотивации противника.

Посольство Израиля в Токио отказалось читать обращение против ударов по Ирану
Посольство Израиля в Токио отказалось читать обращение против ударов по Ирану

Ранее финский политик из национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Вашингтон привлечь Москву к переговорам с Тегераном. Он считает, что Россия способна сыграть ключевую роль в установлении мира на Ближнем Востоке.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar