Председатель парламента Ирана Мохаммад‑Багер Галибаф в обращении заявил, что США якобы разрабатывают секретный план наземной операции против Тегерана, несмотря на публичные заявления о готовности к переговорам. По его словам, американская дипломатия — прикрытие, а реальная угроза — подготовка наступления.

«Враг делает вид, что передаёт послания о переговорах и диалоге, а сам скрытно планирует наземную атаку. Он не знает, что наши люди ждут прихода американских солдат на нашу землю, чтобы открыть по ним огонь и навсегда наказать их товарищей по региону», — сказал он.

Галибаф также оценил американскую «мирную инициативу» в 15 пунктов как попытку достичь целей дипломатией после неудач в военной кампании. Он подчеркнул, что Тегеран знает о слабых сторонах американских войск и фиксирует снижение мотивации противника.

Ранее финский политик из национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Вашингтон привлечь Москву к переговорам с Тегераном. Он считает, что Россия способна сыграть ключевую роль в установлении мира на Ближнем Востоке.