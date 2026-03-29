Посольство Израиля в Токио отказалось читать обращение против ударов по Ирану

Японские общественные организации, объединяющие выживших после атомных бомбардировок, столкнулись с отказом в приеме их официального обращения по Ирану со стороны дипломатического представительства Израиля в Японии. Как передаёт агентство Киодо, письмо, направленное четырьмя группами из префектуры Нагасаки, было возвращено по почте с указанием на непринятие.

Глава совета пострадавших Нагасаки Сигэмицу Танака поделился с агентством своим возмущением тем, что бумаги вернули назад, даже не удосужившись их прочесть, и добавил, что, по его ощущениям, взгляды израильской стороны становятся всё более узкими и ограниченными.

В текущем месяце сразу четыре нагасакские пацифистские организации обнародовали совместное воззвание, где потребовали как можно скорее остановить боевые действия. Поводом для этого послужили воздушные атаки, которые США и Израиль предприняли против иранской территории, — эти удары авторы документа охарактеризовали как вызывающие глубокое возмущение.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Дональд Трамп показал миру своё истинное лицо, напав на Иран во время переговоров. По его словам, Штаты изначально не хотели ни о чём договариваться с Тегераном.