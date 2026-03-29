Песков: Концепция Совета мира не актуальна на фоне войны на Ближнем Востоке

Россия пока не принимала решения о возможном вступлении в Совет мира, созданный по инициативе президента США Дональда Трампа. Более того, сама концепция этого органа на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке стала менее актуальной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим, что в целом, пока идёт война [на Ближнем Востоке], фраза «Совет мира», наверное, сейчас менее актуальна, чем она была до начала этой войны. Надо, наверное, дождаться, чем это всё закончится», — добавил представитель Кремля.

Напомним, идея создания Совета мира была озвучена Трампом в начале 2026 года как платформа для международного диалога по урегулированию конфликтов. Однако активные боевые действия в Персидском заливе и вокруг него поставили под сомнение практическую реализацию этой инициативы.