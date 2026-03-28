Финский политик предложил США обратиться к России для переговоров с Ираном

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Вашингтон привлечь Москву к переговорному процессу с Тегераном. По его мнению, Россия может сыграть ключевую роль в установлении мира на Ближнем Востоке.

«Россия может сыграть жизненно важную роль в установлении мира в Иране. Президенту [США Дональду] Трампу следует обратить внимание на Россию, если он хочет вести переговоры с Ираном о прекращении боевых действий», — написал политик на своей странице в соцсети X.

Мема также предупредил о тяжёлых последствиях затягивания конфликта. По его словам, если война на Ближнем Востоке продолжится, США окажутся в крайне сложной ситуации, а Европу ждут экономические потрясения.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи провёл телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которых стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Аракчи проинформировал о нестабильной обстановке в Ормузском проливе, отметив, что проход судов осуществляется после согласования с иранскими властями. Лавров, в свою очередь, подчеркнул важность соблюдения Устава ООН и подтвердил готовность Москвы продолжить консультации, направленные на снижение напряжённости в регионе.