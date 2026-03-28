C начала конфликта из Ирана через Армению эвакуировано 327 россиян

С начала американо-израильской агрессии против Ирана через территорию Армении в Россию вернулись 327 российских граждан. Об этом сообщило посольство РФ в Ереване.

27 марта состоялись телефонные переговоры министров иностранных дел России и Ирана Сергея Лаврова и Аббаса Аракчи. Собеседники сосредоточились на военно-политическом кризисе, охватившем Ближний Восток, который они охарактеризовали как закономерный итог неспровоцированной агрессии со стороны США и Израиля против Тегерана. В ходе беседы дипломаты обсудили возможные пути урегулирования конфликта, делая акцент на переводе его в политико-дипломатическое русло.