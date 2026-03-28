Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 марта, 21:04

Лавров и Аракчи обсудили перевод конфликта вокруг Ирана в дипломатическое русло

Аббас Аракчи и Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонные переговоры 27 марта. Центральной темой стал военно-политический кризис на Ближнем Востоке, который собеседники охарактеризовали как результат неспровоцированной американо-израильской агрессии против Исламской Республики, сообщили в российском МИД.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о возможностях перевода конфликта в политико-дипломатическое русло. В основе этого процесса, по их мнению, должны лежать нормы международного права и учёт интересов всех стран региона, включая Иран и государства Персидского залива.

В ходе беседы Лавров также проинформировал иранского коллегу о направлении в Исламскую Республику очередной партии гуманитарной помощи из России.

Ранее о разговоре сообщил МИД Ирана. В ведомстве отметили, что в ходе беседы Аракчи отметил нестабильную обстановку в Ормузском проливе. Он сообщил, что суда проходят через пролив после согласования с иранскими властями.

BannerImage
Артём Гапоненко
