Лавров опроверг передачу Россией Ирану разведданных в конфликте против США

Россия не передаёт Ирану разведывательные данные в конфликте с США и Израилем. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телекомпании France Télévisions.

«Мы поставляли в Иран определённые виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», — сказал он.

Лавров добавил, что не удивлён атакам Ирана на американские базы в странах Персидского залива. По его словам, координаты этих объектов являются общедоступной информацией и не скрываются. Глава МИД подчеркнул, что открытость этих данных объясняет действия Тегерана.