Лавров опроверг передачу Россией Ирану разведданных в конфликте против США
Сергей Лавров.
Россия не передаёт Ирану разведывательные данные в конфликте с США и Израилем. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телекомпании France Télévisions.
«Мы поставляли в Иран определённые виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», — сказал он.
Лавров добавил, что не удивлён атакам Ирана на американские базы в странах Персидского залива. По его словам, координаты этих объектов являются общедоступной информацией и не скрываются. Глава МИД подчеркнул, что открытость этих данных объясняет действия Тегерана.
Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о 80-й волне обстрелов с начала обострения конфликта. Иранские подразделения применили твердотопливные ракетные комплексы, боевые беспилотники и высокоточные бомбы для ударов по территории Израиля. До этого Иран запустил две баллистические ракеты по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.
