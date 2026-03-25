Ракеты, дроны и бомбы: Иран атакует израильские базы и объекты США 80-й раз подряд

Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался о 80-й волне обстрелов с момента обострения конфликта. Элитные иранские подразделения задействовали твердотопливные ракетные системы, боевые беспилотники и высокоточные бомбы для нанесения ударов по территории Израиля.

Согласно заявлению представителей ведомства, в ходе текущей операции ключевыми целями стали «места сбора сил на севере» Израиля. Командование подчеркнуло, что данные районы «будут подвергаться массированным ракетным атакам и ударам беспилотников без каких-либо ограничений».

Среди приоритетных мишеней в официальном обращении упоминаются Тель-Авив и город Кирьят-Шмона. Помимо израильских территорий, под огневое воздействие попали четыре военные базы США, размещенные в странах Персидского залива.

В КСИР утверждают, что успешно поразили все намеченные объекты. По словам военных, противник получил урон в результате применения комбинированного арсенала из жидкотопливных и твердотопливных систем, а также специализированных авиационных средств поражения.