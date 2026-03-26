26 марта, 19:08

Президент Ирана Пезешкиан поблагодарил Путина и Россию на русском языке

Масуд Пезешкиа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил на русском языке президента Владимира Путина и всю Россию за поддержку в конфликте с США и Израилем. Слова благодарности он разместил на своей странице в соцсети X.

«Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне», говорится в сообщении иранского лидера.

Пезешкиан отметил, что сопротивление и мужество иранского народа укрепят новые связи, которые обеспечат безопасность стран региона. По словам иранского лидера, отношение в регионе изменилось, благодаря сопротивлению народа.

«От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России», добавил Пезешкиан.

Путин: Россия остаётся верным другом Ирана в тяжёлое для него время

Ранее Россия обратилась в МАГАТЭ и к властям США из-за ударов по атомным электростанциям в Иране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сигналы о чрезвычайных опасениях направляют в первую очередь в Международное агентство по атомной энергии. Российская сторона также уведомляет Соединённые Штаты о своей позиции.

Онлайн-хроника конфликта на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Лия Мурадьян
