Россия обратилась к МАГАТЭ и Вашингтону из-за ударов по АЭС в Иране

По словам представителя Кремля, сигналы о чрезвычайных опасениях направляются в первую очередь в Международное агентство по атомной энергии. При этом российская сторона также уведомляет США о своей позиции.

Напомним, что в конце февраля в городе Бушер, где расположена атомная станция, произошло несколько взрывов. Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв тогда призвал не допускать новых атак по объекту, предупредив, что возможная авария может иметь тяжёлые последствия не только для Ирана, но и для всего региона. Тем не менее ситуация на площадке иранской АЭС «Бушер» продолжает развиваться по негативному сценарию. На этом фоне Россия выразила серьёзную обеспокоенность ударами по иранской ядерной инфраструктуре — вопрос стал ключевым в разговоре Сергея Лаврова с иранским коллегой Аббасом Аракчи.