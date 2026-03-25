В Росатоме заявили об ухудшении развития сценария на АЭС «Бушер» в Иране
Ситуация на площадке иранской атомной электростанции «Бушер» продолжает ухудшаться. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
«Ситуация на площадке АЭС «Бушер» продолжает развиваться по негативному сценарию», — сказал он.
Напомним, что в конце февраля в иранском городе Бушер, где расположена атомная электростанция, произошло несколько взрывов. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв на этом фоне призвал не допускать новых атак по объекту. По его словам, возможная авария на станции может иметь серьёзные последствия не только для одной страны, но и для всего региона.
