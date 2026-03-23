МИД РФ предупредил о риске последствий ударов по АЭС «Бушер»

Россия выразила серьёзную обеспокоенность ударами по иранской ядерной инфраструктуре. Этот вопрос стал ключевым в разговоре главы МИД РФ Сергея Лаврова с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

В Москве подчеркнули, что атаки по АЭС «Бушер» создают недопустимые риски, в том числе для российского персонала, работающего на объекте.

Также было отмечено, что возможные последствия могут носить экологический характер и затронуть все страны региона.

«Лавров указал на категорическую неприемлемость американо-израильских ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, включая АЭС «Бушер», которые создают недопустимые риски безопасности российского персонала и чреваты катастрофическими экологическими последствиями для всех без исключения стран региона», — сообщила пресс-служба российского МИДа.

Тревога Москвы связана не только с самими угрозами, но и с тем, что инциденты рядом с «Бушером» уже происходили. По данным Reuters и AP, 17 марта удар по территории около атомной электростанции «Бушер» в Иране произошёл в непосредственной близости от действующего энергоблока. Радиационная обстановка на площадке атомной станции остаётся в норме. На АЭС продолжают работать около 480 российских сотрудников.