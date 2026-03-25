С АЭС «Бушер» эвакуировали 163 человека, заявил Лихачёв

Часть персонала атомной электростанции «Бушер» в Иране эвакуировали. На данный момент на территории АЭС остаются около трёхсот сотрудников. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

«Сегодня где-то в 07:20 по Москве из Бушера в сторону ирано-армянской границы выехали 163 человека», — сказал Лихачёв.

По словам руководителя госкорпорации, эвакуационные мероприятия продолжаются и не ограничатся одной группой людей. На объекте планируется оставить несколько десятков специалистов для обеспечения работы станции и контроля технологических процессов.

Ранее сообщалось, что ситуация на площадке иранской атомной электростанции «Бушер», по оценке главы «Росатома» Алексея Лихачёва, продолжает ухудшаться. Он заявил, что развитие обстановки на объекте идёт по негативному сценарию, что вызывает обеспокоенность и требует дополнительных мер реагирования со стороны профильных структур.