Война США и Ирана. Тегеран ответил за обстрел АЭС «Бушер», удар по ТЭС Израиля, Пентагон готовит вторжение на Харк, 25 марта
25 марта, 10:44 Трамп предлагает Ирану мир в обмен на ядерное оружие, но готовит десант на Харк.

Мирный план: отмена санкций в обмен на ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о победе над Ираном. Он утверждает, что Тегеран отказался от ядерного оружия.

— Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия. Они на это согласились, — сказал американский лидер Трамп.

По данным The New York Times, Вашингтон передал в Иран через начальника штаба пакистанской армии Сайеда Асима Мунира мирный план, состоящий из 15 пунктов.

В обмен на снятие санкций и помощь в развитии мирной атомной программы Вашингтон требует от Тегерана отказаться от ядерного оружия, а также ограничить использование ракетного вооружения, остановить поддержку шиитских группировок, уничтожить исследовательские центры в Натанзе, Исфахане и Фордо, передать весь обогащённый уран в МАГАТЭ и разблокировать Ормузский пролив.

Иран не желает проводить переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Фото © ТАСС / АР / Gian Ehrenzeller

В свою очередь, Иран отказывается проводить переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Им нет доверия после встреч, которые в итоге привели к вооружённому конфликту на Ближнем Востоке. Тегеран предпочитает общаться с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, говорится в публикации CNN.

В борьбу за мир на Ближнем Востоке включилась Европа, в частности Франция. Президент Эмманюэль Макрон созвонился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

— Я призвал Иран добросовестно включиться в переговоры, чтобы открыть путь к деэскалации и создать основу для удовлетворения ожиданий международного сообщества в отношении иранской ядерной и баллистической программ, а также деятельности по дестабилизации региона, — рассказал глава Пятой республики.

Обстрел АЭС «Бушер»

Американо-израильская коалиция нанесла ещё один удар по атомной станции «Бушер». До этого снаряды падали на этот объект 17 марта 2026 года.

— По информации Ирана, ущерба станции и её персоналу нанесено не было, состояние АЭС нормальное, — заявили в МАГАТЭ.

Известно, что вся инфраструктура станции продолжает работать в штатном режиме. Бушерская АЭС строилась при участии российских специалистов. На ней установлены реакторы ВВЭР-1000. Такие же стоят на Запорожской АЭС, которая регулярно попадает под удары Украины.

Атакована ТЭС в Хадере: Израиль теряет мощности

Иранские войска нанесли удар по израильской ТЭС «Огни Рабина». Это крупнейшая израильская тепловая электростанция. Её мощность — 2590 МВт. Она обеспечивает до 25% всей генерации электроэнергии Израиля. Ранее в Тегеране предупреждали, что за удары по их мощностям последуют симметричные ответы.

— Сразу же после того, как электростанции и инфраструктура в нашей стране окажутся под ударом, вся жизненно важная инфраструктура во всём регионе, в том числе энергетическая и нефтяная, будут считаться законными целями, — заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

Американцы готовятся к высадке в Иране: охота за нефтью

На фоне вооружённого конфликта с Ираном США снижают требования к военнослужащим. С 20 апреля максимальный возраст призыва поднимается с 35 до 42 лет. Одновременно с этим The New York Times утверждает, что Вашингтон перебрасывает две тысячи десантников на Ближний Восток. Авторы The Wall Street Journal увеличили контингент до трёх тысяч человек. По данным изданий, для операции в Иране американские чиновники задействовали элитную 82-ю воздушно-десантную дивизию.

— Командир 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майор Брэндон Тегтмайер и его командное звено, члены его штаба, получили приказ о развёртывании на Ближнем Востоке, — рассказала журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

Десант может быть осуществлён на остров Харк — ключевой центр экспорта нефти из Ирана.

Авторы Даниил Черных