27 марта, 19:26

Главы МИД Ирана и России во телефону обсудили конфликт на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провёл телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Собеседники обсудили события в Ближневосточном регионе. Об этом сообщило министерство иностранных дел Ирана.

Аракчи отметил нестабильную обстановку в Ормузском проливе. Он сообщил, что суда проходят через пролив после согласования с иранскими властями.

Лавров подчеркнул важность основополагающих принципов Устава ООН. Российский министр заявил о готовности Москвы продолжать консультации для снижения напряжённости в регионе.

Ранее Лавров опроверг информацию о передаче Россией Ирану разведданных в конфликте с США и Израилем. Министр добавил, что не удивлён атакам Ирана на американские базы в странах Персидского залива. По его словам, координаты этих объектов являются общедоступной информацией и не скрываются.

Лия Мурадьян
  Новости
  Сергей Лавров
  Иран
  Война на Ближнем Востоке
  Мировая политика
  Политика
