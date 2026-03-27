27 марта, 02:06

Киев нарушил всё, что можно: Лавров назвал различия Ирана и Украины

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Ситуации в Иране и на Украине принципиально различаются. Киев и его западные союзники нарушили все возможные нормы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телекомпании France Télévisions. Текст беседы опубликован на сайте МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что Иран не нарушал международных обязательств, включая условия по ядерной программе. В 2015 году страны подписали Совместный всеобъемлющий план действий. Совет Безопасности ООН одобрил этот документ. Но Соединённые Штаты разрушили соглашение.

«Украина нарушила всё, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями», — сказал Лавров.

Министр добавил, что в декабре 2021 года Россия предложила США и НАТО заключить договоры о гарантиях безопасности. Они должны были учесть интересы Москвы, Киева и Запада. Но западные партнёры ответили отказом. Они заявили — это не наше дело, а Украина обязательно вступит в НАТО.

Лавров опроверг передачу Россией Ирану разведданных в конфликте против США
Лавров также отмечал, что Россия не обсуждает отмену незаконных санкций, которые ввели другие страны. По его словам, ограничения от США, Великобритании и ЕС абсолютно нелегитимны. Москва вправе их не выполнять и поступает именно так.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Лия Мурадьян
