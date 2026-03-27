Лавров: Россия даже не обсуждает отмену незаконных санкций других стран

Москва отказывается обсуждать снятие антироссийских санкций. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об этом в интервью телекомпании France Télévisions, текст интервью опубликовали на сайте МИД России. По его словам, ограничения незаконны и для России не существуют.

«Не можем даже обсуждать вопросы, касающиеся снятия незаконных санкций. Они не существуют для нас, как и для наших добросовестных, добропорядочных партнёров», — подчеркнул руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что рестрикции, которые ввели США, Великобритания и ЕС, абсолютно нелегитимны. Россия вправе их не выполнять и поступает именно так. Министр добавил, что не понимает и не поддерживает позицию государств, которые вынуждены следовать этим незаконным ограничениям.

Ранее Лавров опроверг информацию о передаче Россией Ирану разведданных в конфликте с США. Глава МИД подчеркнул — страна поставляла Тегерану отдельные виды вооружений, но разведывательной информацией не делилась.