Согласны не всегда: Лавров раскрыл, как общаются Путин и Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выстраивали диалог на основе взаимного уважения и прямоты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французскому телевидению.

По его словам, лидеры не всегда соглашались друг с другом, однако умели вести откровенный разговор, не скрывая разногласий. Такой формат общения, подчеркнул министр, позволял достигать конкретных договорённостей.

«Они друг друга уважают, не всегда и далеко не во всём соглашаются, но знают, как разговаривать, как положено мужчинам и крупным политикам: по-честному, не скрывая проблем и разногласий», – сказал глава МИД.

Лавров отметил, что так называемый «дух Анкориджа» в отношениях двух лидеров всегда оставался рабочим и прагматичным, несмотря на сложные вопросы.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп сделал резонансное заявление о переговорах по Украине. Он признался, что взаимодействие с Владимиром Путиным считает более предсказуемым и понятным. По словам политика, с российским лидером проще находить точки соприкосновения, тогда как диалог с Владимиром Зеленским вызывает больше трудностей.