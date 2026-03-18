«Не хочет раздражать Путина»: Зеленский презрительно высказался о «нейтралитете» Трампа

Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп стремится сохранять нейтралитет в конфликте вокруг Украины и выступать скорее как посредник, а не как сторонник одной из сторон.

По словам Зеленского, американский лидер хотел бы быть переговорщиком и не занимать ни позицию Киева, ни позицию Москвы. Именно с этим, как дал понять украинский президент, связан курс Вашингтона на диалог с Владимиром Путиным.

«Трамп не занимает ничью сторону в войне между Россией и Украиной и не хочет раздражать Путина», — приводит позицию Зеленского «Би-Би-Си»

В интервью он также отметил, что Трамп и его команда сделали ставку на переговорный формат, рассчитывая таким образом приблизить остановку боевых действий. Но такой подход вызывает у Киева вопросы. Зеленский также намекнул, что действия Трампа на Ближнем Востоке сделали ситуацию в мире более опасной.

«Переговоры о мире постоянно откладываются. Причина одна — война в Иране», — посетовал он.

Таким образом, в Киеве фактически признают: нынешняя линия Белого дома строится не на безусловной поддержке Украины, а на попытке сохранить роль внешнего посредника.

А ранее Зеленский рассказывал, что хотел передать Дональду Трампу необычный подарок — планшет с доступом к данным о боевых действиях в режиме реального времени. На этом устройстве можно было бы видеть текущие атаки дронов и ракет, перехваты и буквально отслеживать, «сколько стоит один километр» территории в каждый момент.