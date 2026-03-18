Sohu: Для Трампа отношения с Россией важнее Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп заявил, что достичь соглашения с Владимиром Зеленским ему сложнее, чем с российским лидером Владимиром Путиным. Это заявление, по мнению китайских аналитиков из издания Sohu, отражает сложную систему политических и стратегических интересов в отношениях между США, Россией и Украиной.
«Трамп сказал, что Владимир Путин, по его мнению, заинтересован в соглашении, однако договориться с украинской стороной сложнее. Такое заявление отражает различия в политических и стратегических интересах сторон – от вопросов безопасности и территориальной целостности до международного имиджа и внутреннего политического давления», – указано в статье, перевод которой подготовило РИА «ФедералПресс».
В материале также отмечается, что одновременно с этим США временно смягчили санкции против российской нефти, что показывает прямую связь энергетической стратегии с дипломатией. Аналитики Sohu видят в этом признаки внутренних дискуссий в Вашингтоне: роль Америки в украинском конфликте меняется от активной поддержки до попыток посредничества. Для сверхдержав глобальные интересы порой оказываются важнее региональных кризисов, резюмируют в Пекине.
В пользу этих выводов говорит и вчерашнее заявление самого Дональда Трампа, который потребовал разобраться, на что именно Киев потратил средства, выделенные при 46-м президенте Штатов Джо Байдене. По его словам, предыдущая администрация передала Украине 350–400 миллиардов долларов наличными, и теперь следует проверить, как были израсходованы эти деньги. А уже сегодня в USAID нашли нарушения в отчётности на 26 миллиардов долларов.
