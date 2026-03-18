Президент США Дональд Трамп заявил, что достичь соглашения с Владимиром Зеленским ему сложнее, чем с российским лидером Владимиром Путиным. Это заявление, по мнению китайских аналитиков из издания Sohu, отражает сложную систему политических и стратегических интересов в отношениях между США, Россией и Украиной.

«Трамп сказал, что Владимир Путин, по его мнению, заинтересован в соглашении, однако договориться с украинской стороной сложнее. Такое заявление отражает различия в политических и стратегических интересах сторон – от вопросов безопасности и территориальной целостности до международного имиджа и внутреннего политического давления», – указано в статье, перевод которой подготовило РИА «ФедералПресс».

В материале также отмечается, что одновременно с этим США временно смягчили санкции против российской нефти, что показывает прямую связь энергетической стратегии с дипломатией. Аналитики Sohu видят в этом признаки внутренних дискуссий в Вашингтоне: роль Америки в украинском конфликте меняется от активной поддержки до попыток посредничества. Для сверхдержав глобальные интересы порой оказываются важнее региональных кризисов, резюмируют в Пекине.