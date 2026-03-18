Трамп не принял от Зеленского iPad, содержащий данные о боях на Украине

Владимир Зеленский не смог вручить президенту США Дональду Трампу подготовленный подарок — планшет, позволяющий отслеживать ход боевых действий в реальном времени. Об этом в соцсети X рассказал журналист Financial Times Кристофер Миллер.

Изначально предполагалось, что Зеленский передаст гаджет Трампу лично на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, однако американский президент не приехал на мероприятие.

«Честно говоря, я хотел подарить его Трампу в Мюнхене. Почему? Потому что на моём iPad я могу сразу видеть, какие атаки происходят — дроны, ракеты и так далее, — что мы перехватываем в реальном времени, а также сколько стоит один километр нашей земли в любой момент», — цитирует Миллер слова Зеленского .

В итоге планшет был подарен королю Великобритании Карлу III во время визита Зеленского в Лондон 17 марта. Монарх поинтересовался, есть ли у экс-комика ещё один такой же, и, получив отрицательный ответ, пообещал делиться устройством с премьер-министром Киром Стармером.

Зеленский пояснил, что аналогичные iPad есть у премьер-министра, министра обороны и высшего военного командования Украины.

Ранее Владимир Зеленский с опозданием прибыл на встречу с премьер-министром Великобритании на Даунинг-стрит. Переговоры были назначены на 14:30, однако главарь киевского режима появился лишь через 15 минут. К моменту его прибытия в резиденции уже находились британский министр обороны и представители украинской делегации. Стармер лично вышел встретить Зеленского, после короткого обмена фразами они направились внутрь.