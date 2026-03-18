Главарь киевского режима Владимир Зеленский преподнёс в дар королю Великобритании Карлу III «военный» iPad, предназначенный для мониторинга боевых действий. Об этом он сообщил на совместном брифинге с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как пояснил Зеленский, это устройство позволяет в реальном времени отслеживать положение всех воздушных целей и текущую обстановку на линии боевого соприкосновения. Он также уточнил, что аналогичные гаджеты есть у главы оборонного ведомства Украины, премьер-министра и ряда военнослужащих.

Ранее Владимир Зеленский с опозданием прибыл на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на Даунинг-стрит. Переговоры были назначены на 14:30, однако главарь киевского режима появился лишь через 15 минут. К моменту его прибытия в резиденции уже находились британский министр обороны и представители украинской делегации. Стармер лично вышел встретить Зеленского, после короткого обмена фразами они направились внутрь.