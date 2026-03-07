Владимир Путин
Британия признала открытие на Украине цехов по ремонту военной техники

Обложка © Wikipedia

Министерство обороны Великобритании впервые официально подтвердило, что на территории Украины действуют предприятия по обслуживанию и капитальному ремонту военной техники. Как заявили в ведомстве, четыре таких объекта уже находятся в эксплуатации, а пятое планируется открыть.

Сообщается, что в цехах работают как британские, так и украинские специалисты. Они занимаются ремонтом техники, переданной Лондоном, включая бронетранспортёры CVR–T, бронемашины Husky, лёгкие гаубицы L119 и артиллерийские системы AS-90.

Предприятия функционируют под управлением британских компаний по соглашению с Минобороны королевства. В ведомстве подчеркнули, что размещение этих объектов в Незалежной позволяет быстрее ремонтировать и возвращать оружие Вооружённым силам Украины.

На этой неделе заместитель главы ведомства Люк Поллард посетил одно из таких производств в сопровождении британских предпринимателей и представителей европейских компаний. Местонахождение цеха не разглашается в целях безопасности.

Британия продолжает активно поддерживать киевский режим: в конце февраля она объявила о новом пакете помощи почти на 34 миллиона долларов и участвует в подготовке отправки войск в рамках «коалиции желающих».

Ранее Зеленский впал в ярость из-за решения Виктора Орбана по Украине. Премьер-министр Венгрии объявил бойкот и пообещал, что Киев не получит 90 миллиардов евро от ЕС, пока не возобновит прокачку нефти по трубопроводу «Дружба».

