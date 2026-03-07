Отношения между Украиной и Венгрией достигли точки кипения, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил бойкот и пообещал, что Киев не получит 90 миллиардов евро от ЕС, пока не возобновит прокачку нефти по трубопроводу «Дружба».

В центре конфликта — остановка транзита российской нефти. Венгрия и Словакия, лишившиеся критически важных поставок, требуют от Киева возобновить прокачку. Еврокомиссия просила Украину допустить инспекторов для оценки повреждений трубы, однако, по данным Politico, Киев «наотрез отказался» это сделать. В итоге Виктор Орбан наложил вето на кредит Киеву в 90 миллиардов евро и пообещал идти до конца.

«Мы не поддадимся на шантаж. Украинцы вымогают деньги у стран ЕС, но мы не будем платить», — заявил он.

Зеленский из-за этого пришёл в ярость и решил применить шантаж.

«Надеемся, что один человек в Евросоюзе не станет блокировать 90 миллиардов евро. И у украинских воинов будет оружие, иначе дадим адрес этого человека нашим Вооружённым силам», — сказал главарь киевского режима.

Венгрия в шоке. Глава МИД Петер Сийярто назвал это угрозой убийством премьер-министру страны — члена НАТО и ЕС. Польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник осудила ЕК за бездействие. В Еврокомиссии высказывания Зеленского признали неприемлемыми. В Москве реакция была ироничной: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пошутил о необходимости применить пятую статью НАТО.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник ранее заявил, что именно ЕС стоит за решением Украины лишить Словакию и Венгрию энергии. Посол добавил, что, по мнению противников Словакии и Венгрии, эти республики «ведут неправильную политику» и неверно понимают установки, идущие из Брюсселя.