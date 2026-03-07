Евросоюз стоит за решением Украины ограничить поставки энергоресурсов Словакии и Венгрии, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, Киев получил «фас» на это от Брюсселя и «отдельных персоналий».

«Украина целенаправленно просто лишает их возможности получать энергоносители. Нефть качалась на протяжении последних четырёх лет, и Украине это никак не мешало», — заметил дипломат в беседе с ТАСС.

Посол добавил, что, по мнению противников Словакии и Венгрии, эти республики «ведут неправильную политику» и неверно понимают установки, идущие из Брюсселя.

Напомним, Украина прекратила поставки по нефтепроводу «Дружба», вызвав очередной конфликт между Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Киевский диктатор даже осмелился на угрозы в адрес оппонента: он заявляет, что может передать ВСУ данные о местонахождении политика, и те «пообщаются с ним на своём языке». Ответ от Орбана последовал незамедлительно.