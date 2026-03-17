Зеленский заставил ждать премьера Британии в Лондоне

Владимир Зеленский с опозданием прибыл на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на Даунинг-стрит. Переговоры были назначены на 14:30, однако украинский лидер появился лишь через 15 минут.

К моменту его прибытия в резиденции уже находились британский министр обороны и представители украинской делегации. Стармер лично вышел встретить Зеленского, после короткого обмена фразами они направились внутрь.

Напомним, что сегодня, 17 марта, Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Великобританию. В рамках поездки запланирована аудиенция у короля Карла III в Букингемском дворце, а также важные переговоры с премьер-министром Кайром Стармером.