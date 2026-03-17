Зеленского в Лондоне традиционно встретили только пилот и посол Залужный

В Лондон прибыл Владимир Зеленский, однако на трапе самолёта его не встречали высокопоставленные представители британского руководства. Об этом свидетельствует видео, опубликованное Зеленским в соцсетях.

Зеленского встретили посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и члены экипажа самолёта. При этом известных представителей британского руководства на момент прибытия не было.

Напомним, что сегодня, 17 марта, Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Великобританию. В рамках поездки запланирована аудиенция у короля Карла III в Букингемском дворце, а также важные переговоры с премьер-министром Кайром Стармером.