Зеленский прилетел в Лондон
Обложка © Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Соединённое Королевство. В аэропорту его встретил бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Валерий Залужный.
Зеленский прилетел в Лондон.
Программа поездки уже известна. Главным событием станет аудиенция у короля Карла III, которая пройдет в стенах Букингемского дворца. Помимо монарха, у Зеленского запланированы важные переговоры с премьер-министром Киром Стармером. Стороны намерены обсудить текущую ситуацию и дальнейшую поддержку Киева.
Особое внимание в повестке уделено сотрудничеству с Альянсом. Состоится диалог с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Ранее Залужный объявил об открытии в Соединённом Королевстве первого украинского оборонного предприятия — производственного комплекса компании Ukrspecsystems, где будут выпускать беспилотники. Он заявил, что запуск завода за пределами Украины станет шагом к усилению стратегического партнёрства между Киевом и Лондоном.
