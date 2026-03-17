Зеленский прилетел в Лондон

Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Соединённое Королевство. В аэропорту его встретил бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Валерий Залужный.

Программа поездки уже известна. Главным событием станет аудиенция у короля Карла III, которая пройдет в стенах Букингемского дворца. Помимо монарха, у Зеленского запланированы важные переговоры с премьер-министром Киром Стармером. Стороны намерены обсудить текущую ситуацию и дальнейшую поддержку Киева.

Особое внимание в повестке уделено сотрудничеству с Альянсом. Состоится диалог с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Ранее Залужный объявил об открытии в Соединённом Королевстве первого украинского оборонного предприятия — производственного комплекса компании Ukrspecsystems, где будут выпускать беспилотники. Он заявил, что запуск завода за пределами Украины станет шагом к усилению стратегического партнёрства между Киевом и Лондоном.