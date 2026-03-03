Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в очередной раз продемонстрировал слабое владение английским языком. Выступая с речью, дипломат читал текст по слогам, запинался и допускал множество ошибок. На видео слышно, что даже микрофон дал сбой, будто усомнившись, стоит ли работать дальше.

Залужный с трудом зачитал текст на английском, запинаясь и делая ошибки. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / londonvent.ua

«Гуд ывнын!» — поприветствовал Залужный публику, после чего аплодисментов не последовало, из-за чего он был вынужден продолжать читать ненавистный текст на английском по слогам. Он поблагодарил всех собравшихся на Трафальгарской площади — «ин зе хат оф зе фри уолд», что должно было значить в сердце «свободного мира».

Ранее Залужный объявил об открытии в Соединённом Королевстве первого украинского оборонного предприятия — производственного комплекса компании Ukrspecsystems, где будут выпускать беспилотники. Он заявил, что запуск завода за пределами Украины станет шагом к усилению стратегического партнёрства между Киевом и Лондоном.