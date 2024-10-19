Залужный переврал сюжет «Отелло» и опозорился в Лондоне

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запутался в английской речи, исказил сюжет шекспировской трагедии и обратился за помощью к переводчику всего через три минуты после начала выступления в Королевском институте международных отношений.

Залужный попытался произнести речь на английском языке, но, столкнувшись с трудностями в произношении, попросил переводчика помочь. Одним из затруднительных оказалось слово «цивилизованный», которое посол не смог выговорить три раза.

Кроме того, генерал ошибочно пересказал сюжет трагедии Уильяма Шекспира «Отелло», заявив, что главный герой отравил себя, тогда как в действительности он себя заколол.