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4 июля, 10:30

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный уехал послом в Великобританию

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный покинул Украину и уехал в Великобританию. Скоро на месте он приступит к исполнению обязанностей посла Незалежной. Об этом сообщило украинское издание "Главком".

"Валерий Залужный 3 июля уехал в Великобританию и вскоре приступит к выполнению своих полномочий посла Украины", — говорится в статье.

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Как сообщал Life.ru, Залужный был уволен с поста главкома ВСУ в начале февраля 2024 года. На его место назначили генерал-полковника Александра Сырского. После увольнения о Залужном не было слышно около двух месяцев, однако 8 мая он объявился в Киеве и сразу получил статус почётного гражданина. 9 мая бывшего главкома назначили послом в Британии.

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ТАСС / АР

Александра Мышляева
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