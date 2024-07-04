Экс-главком ВСУ Валерий Залужный уехал послом в Великобританию
Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный покинул Украину и уехал в Великобританию. Скоро на месте он приступит к исполнению обязанностей посла Незалежной. Об этом сообщило украинское издание "Главком".
"Валерий Залужный 3 июля уехал в Великобританию и вскоре приступит к выполнению своих полномочий посла Украины", — говорится в статье.
Как сообщал Life.ru, Залужный был уволен с поста главкома ВСУ в начале февраля 2024 года. На его место назначили генерал-полковника Александра Сырского. После увольнения о Залужном не было слышно около двух месяцев, однако 8 мая он объявился в Киеве и сразу получил статус почётного гражданина. 9 мая бывшего главкома назначили послом в Британии.
ТАСС / АР