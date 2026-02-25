Залужный открыл первый украинский оборонный завод в Британии

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявил об открытии в Соединённом Королевстве первого украинского оборонного предприятия. Речь идёт о производственном комплексе компании Ukrspecsystems для производства беспилотников.

По словам Залужного, запуск военного завода за пределами Украины станет шагом к усилению стратегического партнёрства между Киевом и Лондоном.

Ранее Валерий Залужный прокомментировал возможность своего участия в выборах на Украине. По его словам, на данный момент нет оснований рассматривать этот сценарий. Вместе с тем его недавние критические замечания в адрес Владимира Зеленского позволяют предположить, что предвыборная борьба может уже начинаться.