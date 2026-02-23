Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 16:49

Зеленский назвал «некрасивыми» обвинения Залужного в его адрес

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский прокомментировал обвинения, выдвинутые в его адрес бывшим главкомом ВСУ, а ныне послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. В интервью AFP он назвал такие заявления несвоевременными и некорректными.

«Наверное, у нас у всех одинаковая была эмоция — не рано ли всё это. Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Фёдорович, тоже очень некрасиво. Потому что никто от этого не выиграет», — сказал Зеленский.

При этом глава киевского режима уточнил, что после назначения Залужного послом они не общаются. На вопрос, будет ли тот хорошим президентом, Зеленский ответил: «Не знаю».

Залужный расплывчато прокомментировал возможное участие в выборах на Украине
Залужный расплывчато прокомментировал возможное участие в выборах на Украине

Напомним, в недавнем интервью Associated Press Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года и давлении на военное руководство, а также рассказал об обысках в своём кабинете.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Валерий Залужный
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar