Зеленский назвал «некрасивыми» обвинения Залужного в его адрес

Владимир Зеленский прокомментировал обвинения, выдвинутые в его адрес бывшим главкомом ВСУ, а ныне послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. В интервью AFP он назвал такие заявления несвоевременными и некорректными.

«Наверное, у нас у всех одинаковая была эмоция — не рано ли всё это. Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Фёдорович, тоже очень некрасиво. Потому что никто от этого не выиграет», — сказал Зеленский.