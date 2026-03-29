Ушаков: США и Израилю пора прекращать бомбить Иран

США сейчас заняты урегулированием ситуации вокруг Ирана, которую они сами же и создали вместе с израильскими партнёрами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным. По его словам, Россия желает Вашингтону удачи в этом деле.

«Сейчас они заняты урегулированием ситуации вокруг Ирана, ситуации, которую они сами же создали вместе со своими израильскими друзьями. Ну что, можно только пожелать им удачи, потому что дальше продолжать бомбить — это просто ужас», — сказал он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что происходящее обязательно нужно остановить.

Ранее финский политик из национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Вашингтон привлечь Москву к переговорам с Тегераном. Он считает, что Россия способна сыграть ключевую роль в установлении мира на Ближнем Востоке. По его словам, президенту США Дональду Трампу стоит обратить внимание на Москву, если он действительно хочет добиться прекращения боевых действий через переговоры с Ираном.