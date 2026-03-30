Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на брифинге заявил, что Владимир Зеленский во время своего ближневосточного турне стремится заключить военные соглашения с целью получения выгоды. По его словам, страны региона обладают достаточной проницательностью, чтобы не поддаться на попытки человека, чьё руководство привело к разрушительной войне и трагедиям для украинского народа.

«Страны региона, в которые ездил Зеленский, определённо умнее, чтобы позволить человеку, который за четыре года подверг свою страну разрушительной войне и создал такие трагедии для украинского народа, пытаться их обобрать», — сказал иранский дипломат.

Багаи считает катастрофической ошибкой увязывать украинский конфликт с иранской ситуацией, выразив уверенность, что ближневосточные страны не попадут в эту ловушку. Он также поблагодарил «умных» представителей некоторых стран Персидского залива за их отказ от участия в агрессии США и Израиля против Ирана.

Ранее Life.ru писал, что визит Владимира Зеленского на Ближний Восток — попытка заручиться новой поддержкой на фоне растущей неопределённости с западной военной помощью. Эта дипломатическая инициатива совпадает с сомнениями по поставкам и политическими препятствиями в ЕС.

На днях Зеленский начал поездку, посетив Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. При этом, Израиль не стал приглашать главу киевского режима с визитом. Две недели назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запросил разговор с Зеленским. Однако переговоры так и не состоялись, поскольку израильский премьер «исчез».