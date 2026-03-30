Главарь киевского режима Владимир Зеленский предложил помощь в усилиях по разблокировке Ормузского пролива. Как сообщает издание Politico, бывший комик обсудил этот вопрос с международными партнёрами.

«Мы подняли этот вопрос, потому что он болезненный и неотложный, как мы все видим, для всего мира. Наступил энергетический кризис. Они знают, что могут полагаться на наш опыт в этой области, и мы подробно обсудили это», — заявил Зеленский.

По информации газеты, Украина имеет готовые системные наработки для защиты морских акваторий и воздушного пространства. Речь идёт о комплексе мер, включающих противовоздушную оборону, противоминную защиту, а также слаженное взаимодействие береговой артиллерии, военно-воздушных сил и других подразделений.

Глава группы мониторинга ситуации в Черноморском регионе при Институте черноморских стратегических исследований Андрей Клименко уточнил, что подобная система уже опробована на маршруте от румынских территориальных вод до Одесской области. Она доказала свою эффективность в защите гражданских судов от различных угроз.

Ранее военный аналитик Дмитрий Болтенков выступил с инициативой о возможном присутствии российских боевых кораблей в Ормузском проливе. По мнению эксперта, главная задача такого развёртывания — обеспечение безопасного прохода российских гражданских судов в этом стратегически важном регионе. Он напомнил, что корабли, участвующие в дальних походах, оснащены как ударными комплексами, так и современными средствами обороны.