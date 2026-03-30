Российский флот предложили направить в Ормузский пролив для защиты судов
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Военный аналитик Дмитрий Болтенков выступил с инициативой о возможном присутствии российских боевых кораблей в Ормузском проливе. Своими соображениями он поделился в беседе с газетой «Известия».
По мнению эксперта, главная задача такого развёртывания — обеспечение безопасного прохода российских гражданских судов в этом стратегически важном регионе. Он напомнил, что корабли, участвующие в дальних походах, оснащены как ударными комплексами, так и современными средствами обороны.
Аналитик обратил внимание на текущую геополитическую обстановку. На фоне боевых действий между США и Израилем против Ирана присутствие отечественного флота в акватории пролива становится особенно актуальным.
«Так, в данный момент времени, когда идут боевые действия США и Израиля против Ирана, наши корабли могут участвовать в обеспечении безопасности российских судов в водах Ормузского пролива», — цитирует специалиста газета.
А ранее Life.ru писал, что проход судов через Ормузский пролив может стать платным. Парламент Исламской Республики намерен радикально изменить порядок судоходства в данном регионе. Согласно идее, Тегеран берёт на себя полную ответственность за обеспечение безопасности судов. Взамен этого власти собираются ввести обязательную пошлину за пересечение акватории.
