Аналитик Уилкерсон: В будущем Ормузский пролив будет не легко разблокировать

Ормузский пролив может оказаться крайне сложным для повторного открытия в случае его блокировки. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Этот пролив нелегко открыть, если кто-то намерен держать его закрытым», — сказал он.

Перекрыть стратегический морской маршрут значительно проще, чем восстановить по нему полноценное движение судов. Он отметил, что достаточно затопить несколько кораблей, чтобы полностью нарушить проход. При этом Иран тщательно изучил подобный сценарий. Аналитик также подчеркнул, что Тегеран продвинулся в развитии вооружений и тактики, что повышает риски для судоходства в регионе.

Даже в случае официального заявления о разблокировке пролива торговые компании не спешат возвращаться к прежним маршрутам. Опасения будут сохраняться из-за угрозы повторных инцидентов. Для серьёзного эффекта достаточно одного происшествия. После этого, по его словам, потребуется длительное время, чтобы убедить страховщиков и судовладельцев в безопасности маршрута.

Ранее стало известно, что Великобритания рассматривает меры по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе на фоне рисков минирования. На борту военного судна RFA Lyme Bay планируют разместить плавучую базу для автономных аппаратов, предназначенных для поиска мин.