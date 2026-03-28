Идею о захвате острова Харк США ради Ормузского пролива назвали абсурдной

Бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью ТАСС подверг сомнению военную целесообразность захвата иранского острова Харк для открытия Ормузского пролива. По его словам, между этими объектами нет географической связи, а логистика операции вызывает серьёзные вопросы.

«Даже если бы Соединённые Штаты смогли взять остров Харк, он расположен далеко на севере Персидского залива. Ормузский пролив находится на юге. Между ними нет никакой географической связи. Захват острова Харк не откроет Ормузский пролив», — сказал он.

Риттер пояснил, что корабли с морской пехотой не смогут достичь Харка, не пройдя через Ормузский пролив, что делает саму постановку задачи абсурдной. Более того, даже в случае захвата острова удержать его не удастся: американские силы окажутся под ударом иранских ракет и беспилотников, а снабжение станет невозможным.

«Им придётся отступить. А это уже будет поражение», — заявил Риттер.

Бывший разведчик назвал обсуждение операции по захвату Харка «чисто политическим и риторическим упражнением», подчеркнув, что ни один профессиональный военный не поддержал бы подобный план.

Ранее сообщалось, что Иран значительно укрепил оборону острова Харк, готовясь к возможному вторжению со стороны США. На острове создана эшелонированная система противовоздушной обороны, дополненная в последние недели новыми партиями переносных зенитно-ракетных комплексов. Параллельно иранские военные ведут активное минирование как акватории вокруг острова, так и его береговой линии.