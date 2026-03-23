Военэксперт оценил риски наземной операции США по захвату иранского острова Харк

США перебрасывают на Ближний Восток тысячи морских пехотинцев и военнослужащих ВМС. В операции задействованы десантный корабль USS Boxer (лёгкий авианосец) и десантные транспорты USS Portland и USS Comstock. Как пишет The Jerusalem Post, у Вашингтона может не остаться иного выбора, кроме как начать наземную операцию по захвату иранского острова Харк. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко оценил вероятность такого сценария и его последствия.

По словам эксперта, полностью исключать такую операцию нельзя. Однако очевидно, что она приведёт к большим потерям среди американских военных. Расстояние от острова до побережья Ирана составляет всего около 25 километров. В случае захвата КСИР и иранская армия смогут наносить удары по Харку не только баллистическими ракетами и дронами, но и артиллерией с реактивными системами залпового огня.

Аналитик отмечает: подойти к острову скрытно проблематично. Высадка десанта может осуществляться с десантного корабля, вертолётов или конвертопланов, которые из-за специфической аэродинамики создают много шума. В ответ Иран задействует переносные зенитно-ракетные комплексы против воздушных целей и безэкипажные катера-камикадзе против морских.

«В определённой степени американские военные окажутся на острове в ловушке, станут практически заложниками», — считает Коротченко в беседе с сайтом MK.ru.

Он не исключает, что операция может совмещаться с массированным огневым воздействием на Иран, либо речь идёт о дезинформации с целью давления на Тегеран. Вероятность, по его оценке, 50 на 50.

Что касается «беспрецедентного» ответа, которым Иран пригрозил в случае попытки захвата Харка, эксперт ожидает ударов по объектам нефтегазодобычи в странах Персидского залива, где расположены американские базы. Тегеран уже предупредил: либо союзники США закрывают эти базы, либо их инфраструктура станет целью.

Коротченко подчёркивает: Трамп поднимает ставки, но одновременно становится уязвим. Иран ведёт боевые действия три недели, и США не могут добиться поставленных целей.

«Как бы Трамп ни пыжился, как бы ни угрожал, но все прекрасно понимают, что он, как говорится, попал», — резюмирует аналитик. Даже европейские союзники заняли выжидательную позицию.

А ранее Life.ru писал, что США допустили усиление военного давления на Иран ради деэскалации. Министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент отметил, что Вашингтон продолжит уничтожать иранские укрепления вдоль Ормузского пролива, подчеркнув, что это не противоречит намерению свернуть военные усилия.